Afscheid zanger Arno van der Sloot op vrijdag

Waarom elektri­sche auto het langer volhoudt als je strandt in een file

Toen honderden automobilisten strandden in een ijzige file in de Verenigde Staten, kregen bestuurders van elektrische auto's al snel de zwarte piet toegespeeld. Door de lege accu's zou het veel langer geduurd hebben voor de file oploste. Toch zit je in een elektrische auto onder deze omstandigheden het beste.

