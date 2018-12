Afspraken in Meierijstad staan, nu de woningen nog

Bertus van Berkel had een déjà vu-gevoel toen hij donderdagavond de directeuren van woningcorporaties in de gemeente Meierijstad had aangehoord. Het CDA-raadslid liep naar de microfoon in de raadzaal om zijn ongenoegen te uiten. ,,Ik heb heb het gevoel dat we geen stap verder zijn gekomen. Het wordt tijd dat er eens flink gebouwd wordt in Meierijstad, dat er gas gegeven wordt. Ik maak me nu echt zorgen.”

Bestuurders van de woningcorporaties Area, Woonmeij en BrabantWonen waren te gast bij de gemeenteraad op een beeldvormende avond in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Op de agenda stonden de prestatie-afspraken tussen het college en de woningcorporaties.

Afgesproken is onder meer dat de komende tien jaar 4.000 woningen worden gebouwd in Meierijstad, waarvan een kwart uit sociale huurwoningen moet bestaan. Om te beginnen 109 sociale huurwoningen in 2019. Waar die woningen moeten komen staat evenwel met geen letter beschreven in de afspraken. Dit leidde dan ook tot kritische opmerkingen. ,,Ik wil graag een lijstje. Welke woningen worden wáár gebouwd?", zei bijvoorbeeld Kees van Limpt van de SP. Dat lijstje houdt hij nog een poos tegoed, zo werd duidelijk.

Het is al lange tijd een probleem in Meierijstad; er is te weinig grond voor woningbouw. De coalitie koos ervoor om vooral te bouwen op inbreidingslocaties in de kernen, maar volgens bestuurder Mark Wonders van Woonmeij is het ook goed om vaker naar uitbreidingslocaties te kijken. ,,Dan kun je op twee paarden wedden.”