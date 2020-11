Afstand houden? Leg dat Sterre (12) maar eens uit

Straks geen buurtwach­ten meer in Meierij­stad? Einde dreigt: ‘Trekken aan dood paard’

3 november MEIERIJSTAD - Is het zo veilig in Meierijstad dat buurtwachten niet meer nodig zijn? Nu de vrijwilligers wegblijven heeft het bestuur van stichting BIN Meierijstad besloten om per 1 januari 2021 af te treden. Tenzij er zich nieuw bestuur aanmeldt, is dit het einde van het veiligheidsplatform.