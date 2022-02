Afstoten Gestelse gemeentelijke gebouwen vergt lange adem

Ze praten er in Sint-Michielsgestel al tijden over. Om te bezuinigen op de gemeentelijke begroting koos de politiek ervoor om gemeentelijke gebouwen af te stoten. Maar gemakkelijk gaat dat niet. Wethouder Lianne van der Aa: ,,De bezetting op de ambtelijke afdeling was laag. Inmiddels hebben we een adviseur gemeentelijk vastgoed in de arm genomen die weer verdergaat met gesprekken voeren.”

Oude Touwladder

Inmiddels heeft Sint-Michielsgestel al wel een aantal panden afgestoten. Te denken valt aan de oude Touwladder in Gestel, waar Woonmeij nu woningen gaat bouwen. Maar ook een woning aan de Berlicumse Sassenheimseweg, een deel van de huisartsengroepspraktijk, het scoutinggebouw in Gestel en De Vonder in Den Dungen. In dat dorp werd ook de Grienselhof afgestoten. Daar zijn inmiddels woningen gerealiseerd.

Volledig scherm De Grienselhof in Den Dungen wordt verbouwd voor woningen. © Marc Bolsius

Voor de Beekvlietboerderij in Gestel, De Blauwe Scholk in Den Dungen en het oude raadhuis op het Petrus Dondersplein in Gestel loopt nog een aantal gesprekken met belangstellenden. ,,Het kan zijn dat we voor de verkiezingen van half maart daarover nog besluiten kunnen nemen”, geeft Van der Aa aan. ,,Maar de daadwerkelijke verkoop gaat pas na de verkiezingen gebeuren.”

Voldoende financiën?

De Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar heeft haar oog op de Beekvlietboerderij laten vallen. Ze heeft daar nog de expositie Gegijzeld, maar niet verslagen van het gijzelaarskamp Beekvliet in ondergebracht. De vraag is echter of De Heerlijkheid Herlaar het financieel rond kan krijgen om de boerderij van de gemeente over te nemen.



