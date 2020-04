Afstoten vastgoed in Gestel gaat langzaam

Beekvlietboerderij en gemeentehuis in de verkoop

Een ander wapenfeit in 2020 is de verkoop van De Vonder in Den Dungen. Dat bespaart 5000 euro. In De Vonder komt nu een kinderopvang. Maar zo komt Sint-Michielsgestel niet zo snel aan een beoogde besparing van 150.000 euro in 2020. Wethouder Lianne van der Aa: ,,Het gemeentehuis in Gestel en de Beekvlietboerderij gaan we nu in de verkoop zetten. De boerderij levert 20.000 euro aan besparing op, het gemeentehuis 30.000. Dan schiet het goed op.”