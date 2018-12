Afval aan de straat in 2019, pak je portemonnee maar in Gestel

Kinderen hangen hun persoonlij­ke kerstwens in de boom bij de kiosk in Gemonde

17 december GEMONDE - Kinderen van de basisschool Sint Lambertus in Gemonde liepen maandaochtend groep voor groep van school naar de kiosk in het dorp. Daar mochten zij hun zelfgemaakte kerstbal of werkstukje in de boom hangen met een persoonlijke kerstwens.