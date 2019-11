Afval kost inwoner Meierijstad 21 euro meer in 2020

Video Automobi­list zwaarge­wond na frontale botsing met busje op N617 bij Sint-Michiels­ges­tel, weg weer open

16:43 SINT-MICHIELSGESTEL - Een automobilist is woensdagmiddag zwaargewond geraakt na een ongeval op de N617 bij Sint-Michielsgestel. De bestuurder raakte zwaargewond na een frontale aanrijding met een busje. De weg was in beide richtingen afgesloten, maar is laat in de middag weer geopend.