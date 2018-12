Afvaldiscussie Sint-Michielsgestel draait teveel om geld

SINT-MICHIELSGESTEL - Afval. We hebben er elke dag mee te maken. En met de regelmaat van de klok gaat het vooral over hoe we er minder van krijgen, wat het allemaal kost en hoe we het moeten verwerken.

Zo ook in Sint-Michielsgestel, waar net voor Kerstmis de nieuwe tarieven voor 2019 werden vastgesteld. En die liegen er niet om. Want daar gaan de tarieven voor gewone huisbezitters met 32 procent omhoog.

De discussie in Gestel bleef vooral op de centen steken. En dat is verklaarbaar, maar wel heel jammer. Een paar jaar terug kon de gemeente alle huishoudens daar nog een paar tientjes teruggeven. Dit omdat het ophalen en verwerken van afval toen goedkoper uitviel dan de doelbelasting (afvalstoffentarief met vastrecht én per legen van containers) die hiervoor aan de burgers werd gevraagd.

Grote schommelingen zijn lastig

Die afspraak rondom de doelbelasting lijkt juist nu een spelbreker voor verdere verbetering van het terugbrengen van de afvalberg. Politiek gezien is het namelijk lastig om burgers elk jaar of om de twee jaar, door veranderingen in de afvalverwerking, lastig te vallen met grote schommelingen in het tarief. Je mag aan dit afvalstoffentarief namelijk geen geld verdienen als gemeente. Dat geld moet dan terug naar de burgers.

Afwerking Vlagheide kan tegenvaller worden

Maar omgekeerd ook. Als je in de jaren die volgen ineens geconfronteerd wordt met veel hogere kosten, door bijvoorbeeld een tegenvaller met de afwerking van de oude stortplaats Vlagheide of een nieuwe aanbesteding met een afvalverwerker voor het ophalen van afval, dan zit je met de gebakken peren. Dan moet je ineens veel meer geld vragen voor het ophalen en verwerken van afval.

In die ‘valkuil’ stapte de coalitie in Sint-Michielsgestel vlak voor kerst en hield de poot stijf. Ze willen dat jojo-effect zoveel mogelijk zien te voorkomen. Maar daarmee houden ze juist vernieuwingen en veranderingen in de systematiek van afval terugdringen tegen.

Prikkels nodig voor reductie restafvaL

Terwijl juist de oppositie nu de kans schoon ziet om te praten over een nieuw diftar-tarief: het legen van de grijze container duurder maken, het legen van de GFT-bak niet. En mensen grijze containers van 240 liter gratis om laten ruilen naar kleinere van bijvoorbeeld 140 liter. Het zijn allemaal elementen waarmee je prikkels uitdeelt om mensen beter te laten scheiden en het restafval terug te dringen.

Vijf kilo in 2030 is het streefgetal

Juist nu overal in Nederland de gang ingezet moet worden om het aantal kilo’s restafval eerst naar 100 kilo per persoon per jaar te krijgen in 2020, en daarna door te groeien naar vijf kilo per persoon per jaar in 2030, is het zaak om politiek de regie te pakken en dit te realiseren.

Systematiek tegen het licht houden