‘Afvaldruppel’ in Meierijstad weigert nog steeds dienst

Bernard Suurmeijer heeft in zijn auto zijn ‘afvaldruppel’ in de aanslag bij de kassa van de milieustraat in Schijndel. Tevergeefs, want het nieuwe betaalpasje voor afval van de gemeente Meierijstad werkt nog altijd niet. ,,Achteraf had ik toch niet hoeven te betalen, want ik had groen, textiel en oud ijzer naar de stort gebracht", zegt de Schijndelaar. Als Suurmeijer wél had moeten betalen voor bijvoorbeeld grof vuil, had hij dat met zijn pinpas moeten doen. De druppels, die het begin dit jaar al moesten doen, werken nog altijd niet.