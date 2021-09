Afvalinzameling Gestel flink duurder in 2022

SINT-MICHIELSGESTEL - Als inwoners van Sint-Michielsgestel niet 'mee bewegen’ met hun gedrag rond het beter scheiden van huishoudelijk afval, dan zijn ze in 2022 behoorlijk wat duurder uit met de kosten voor het aan de straat zetten van de grijze container. Dat loopt al snel op naar 35 euro extra per jaar. Voor bewoners in hoogbouw nog wat meer.

Vanaf 2022 gaat het roer om met de afvalinzameling in Sint-Michielsgestel, zo staat te lezen in de begroting 2022. Gisteren presenteerde het college van burgemeester en wethouders dit huishoudboekje van de gemeente, op dezelfde dag als dit landelijke gebeurde: Prinsjesdag. Vanaf 2022 gaat de grijze bak in Gestel nog maar één keer in de maand de stoep op. Terwijl de groene bak (GFT) elke twee weken wordt opgehaald en in de zomer elke week.

Diftar GFT wordt afgeschaft

Goed nieuws voor het GFT is dat inwoners voor elke keer dat de groene container aan de straat staat, daar niet meer extra voor hoeven te betalen. De diftar voor GFT wordt afgeschaft, zodat GFT gratis wordt. Daar staat tegenover dat elke keer dat de grijze container aan de straat staat, daar meer voor wordt betaalt. Per lediging gaat de grijze bak van 240 liter van bijna tien euro naar bijna vijftien euro. Een kleinere bak van 140 liter gaat van bijna zes euro naar bijna negen euro per lediging.

Quote Ik snap dat sommige mensen het lastig vinden om uit te komen met een grijze container één keer per maand Eric van den Dungen, Wethouder Sint-Michielsgestel

,,Het komt er op neer dat dat inwoners zich af moeten vragen hoe ze best kunnen afval scheiden. Daarmee hou je de kosten binnen de perken en daar doe je het milieu een goede dienst mee", zegt wethouder Eric van den Dungen. ,,Ik snap dat sommige mensen het lastig vinden om een maand te doen met hun grijze container. Daarom willen we kijken hoe we mensen kunnen helpen bij het omschakelen van de grijze container voor bijvoorbeeld een grotere. Maar dat zullen er nooit erg veel zijn. Later kijken we hoe dit nieuwe systeem bevalt.”

Vastrecht omhoog

Het nieuwe systeem moet inwoners er bewust van maken dat ze beter kunnen scheiden. Doen ze dat niet, dan voelen ze dat in de portemonnee. Buiten deze prikkel tot scheiden, gaat de afvalstoffenheffing, door allerlei stijgende kosten sowieso omhoog in 2022. Dat zogenaamde vastrecht, kosten die nodig zijn om onder meer de vuilniswagen telkens de route te laten rijden, stijgt volgend jaar ook. Voor laagbouw is dat jaarbedrag nu nog iets meer dan 162 euro, dat wordt bijna 187 euro. Voor hoogbouw stijgt het bedrag nog wat harder: van 192 euro nu naar iets meer dan 231 euro.

Volledig scherm Inzamelcontract oud papier loopt af in Gestel. © AD

Over de inzameling van oud papier denkt Gestel nog na. De huidige inzamelcontracten lopen af in 2022. ,,Het klinkt sympathiek om verengingen dat te laten doen, zoals in Boxtel gebeurt. Maar als de papierprijzen veranderen kan dat ook voor verenigingen nadeel opleveren", zegt Van den Dungen. ,,We zullen een paar scenario's op papier zetten met voor- en nadelen, zodat we straks een goede keuze kunnen maken.”

Producenten

Van den Dungen wil ook in gesprek via allerlei kanalen met producenten. ,,Denk aan alle Bol.com's en andere bedrijven die veel verpakkingsmaterialen gebruiken. Je bestelt kleine producten, verpakt in grote dozen met 83 lagen plastic er omheen. Dat moet toch ook anders kunnen.”