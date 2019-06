Afvalinzameling in Sint-Michielsgestel wordt volgend jaar flink duurder

Huishoudens in Sint-Michielsgestel ontkomen niet aan hogere kosten voor de inzameling van afval. Het tarief gaat in 2020 flink omhoog. Hoeveel duurder, heeft Sint-Michielsgestel nog niet uitgerekend. Dat komt later dit jaar in beeld, wanneer de begroting 2020 er is.

Een en ander staat te lezen in de kadernota 2020. Die nota geeft een doorkijkje in de gemeentelijke portemonnee voor de komende jaren. In de nota staat dat de kosten voor afvalverwijdering in 2019 al stijgen, maar dat het tarief voor dit jaar al in 2018 is vastgesteld.