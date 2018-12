Al 144 cadeutjes voor voedselbankkinderen door Helvoirtse wensboom

Het initiatief van Annemiek Versteijnen vanuit het Helvoirtse HelvoirThuis in samenwerking met de voedselbank Haaren loopt als een speer. Verstijnen vertelt verrast te zijn. ,,De eerste groep kaartjes, vijftig in getal, was in heel korte tijd uit de kerstboom. De tweede groep van vijftig stuks was binnen 24 uur verdwenen. Later is een derde zending van ruim veertig kaartjes in de boom gehangen. Ook die zijn allemaal uit de kerstboom verdwenen”.

Succes

Ze gaat verder: ,,Noem het maar een succes. Mijn idee was om vijftig kaartjes in de wensboom te hangen. Mochten 25 mensen mee doen om een cadeautje te maken voor kinderen die bij de voedselbank lopen, dan was het voor mij geslaagd. Maar het lijkt wel of iedereen de actie wil steunen. Zelfs docenten van school vragen het aan mij. Breng voor mij een wenskaart mee. Er is een mevrouw uit Haaren die een paar kaartjes kwam ophalen en die uitdeelt aan vrienden in Haaren. Geweldig toch.” Vooralsnog gaat de Helvoirtse geen nieuwe kaartjes in de ‘kale’ kerstboom hangen.

Verstijnen is studente Social Work aan de Hogeschool in Den Bosch en probeert met haar idee kinderen van voedselbankklanten in Haaren, Helvoirt en Biezenmortel deze maand een cadeautje aan te bieden. Daarmee wil de Helvoirtse een meer maatschappelijke waarde meegeven vanuit de voedselbank.