Al 200 gezonde bomen terug voor 300 gekapte zieke essen in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel houdt er de vaart in. Er zijn de laatste tijd 300 zieke essen gekapt die lijden aan de essentaksterfte. Inmiddels zijn er talrijke nieuwe soorten bomen teruggeplant. De 200ste ging dinsdagmiddag al de grond in in Den Dungen.

Ze waren echt zwaar aangetast, de 300 essen die de gemeente Sint-Michielsgestel de laatste tijd heeft omgelegd in Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel. ,,Dat doen we niet voor onze lol. Die 300 zaten in de categorie niet meer te redden. En zeker als ze in de bermen langs de weg staan, dan kunnen die een groot gevaar opleveren. We hebben de laatste jaren die ziekte van de essen goed in de gaten gehouden. En 300 waren aan kap toe”, zegt bomenspecialist van Sint-Michielsgestel Pieter van Uden.

Quote We zijn er nog niet, ook de matig zieke essen lopen nog de kans om straks gekapt te moeten worden Pieter van Uden, boemenspecialist gemeente Sint-Michielsgestel

,,En we zijn er nog niet. Want die 300 is maar een top van de ijsberg. Dat is maar twintig procent van de essen. We onderzoeken al enkele jaren de essentaksterfte. Er is nu een flinke groep die matig ziek is en een beetje ziek. Als die het zelf kunnen redden, dan blijven ze staan. Over vijf jaar weten we of die matige zieke bomen ook weg moeten. Als ze eerder écht gevaar opleveren voor de veiligheid, dan moeten ze weg. Dat houden we goed in de gaten.”

Iep houdt van zwarte plakgrond

Vroeger werden hele straten met één soort boom vol gezet. Ongeacht welke bodemsoort. ,,Dat ging om architectonische mooie aanzichten. Nu denken we daar heel anders over. We willen veel meer kwaliteit en biodiversteit. We kiezen nu veel meer voor bomen die thuishoren in de bodem die er ligt. De iep zetten we in lekkere zwarte plakgrond. Daar houdt die boom van. Voedselrijke, vochtige grond.”

Notenbomen in Den Dungen, zoals vroeger

Sint-Michielsgestel kiest ook voor historisch juiste bomen. ,,Zoals in Den Dungen. Daar stonden vroeger veel notenbomen. Zwarte noot en walnoot. Via voorpootrecht werden die aangeplant. De Dungenaren hadden er extra inkomen door de noten op de Bossche weekmarkt te verkopen. Die bomen planten we daar nu aan.”

Aantal te planten bomen moet nog omhoog