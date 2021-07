Aldi in centrum Schijndel mag uitbreiden, tijdelijke verhuizing is in najaar

Arts stuurde langdurig seksueel getinte appjes naar patiënte

15 juli EINDHOVEN/ESCH - Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven bekijkt of een arts die onder meer praktijk houdt in Esch ‘ernstig (seksueel) grensoverschrijdend heeft gehandeld’ bij een patiënte. Hij zou onder meer seksueel getinte appjes hebben gestuurd.