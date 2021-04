Aldi Sint-Michielsgestel dagje dicht voor verbouwing

EK driebanden gaat niet door, maar Berlicum krijgt ook editie 2022

15 april Het EK driebanden in Berlicum kan opnieuw niet doorgaan. Nadat het toernooi in 2020 al werd afgelast vanwege corona, gaat het ook een jaar later om dezelfde reden niet door. Het EK in 2022 is wel weer toegewezen aan Berlicum.