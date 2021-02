Alleen op 4 mei winkels nog eerder dicht in Sint-Michielsgestel

Nieuwe stek voor Kleding- en speelgoed­bank Sint-Michiels­ges­tel

19 februari SINT-MICHIELSGESTEL - Zagen, timmeren, boren, kleding sorteren, strijken, rekken inrichten. Het is een drukte van jewelste in de voormalige kantine van voetbalclub SCI op Heidelust in Sint-Michielsgestel. Op deze plek zijn sinds kort de kledingbank en de speelgoedbank neergestreken. Nog niet open, natuurlijk. Want corona gooit hier ook roet in het eten. Maar dat vinden alle vrijwilligers niet zo erg. Zo kunnen ze hard werken aan een perfecte inrichting van hun nieuwe onderkomen.