Alles in de strijd tegen windmolens en zonnepanelen in de Wijboschbroek

Rookverbod school­plein Sint Lucas werkt averechts

18:30 BOXTEL - Net buiten het schoolplein van Sint Lucas staan vijf studenten in een groepje bij elkaar. Sommigen dragen een jas, voor anderen is een trui of vest afdoende tegen de kou. Maar een ding hebben ze gemeen: allemaal hijsen ze aan hun sigaret. Om de paar seconden gaan uitgeblazen rookwolkjes op in de lucht.