Als de vos niet van de weidvogels afblijft: dan maar stroomdraad spannen om de nestjes

SCHIJNDEL - Als wandelaars in Schijndel de komende jaren nog volop willen genieten van de kievit, scholekster en wulp op de boeren landerijen, dan moet de tactiek van beschermen van weidvogels worden aangepast. De Weidevogelbeschermingsgroep Schijndel heeft daar al volop ideeën over.

Soms zaten er in het voorjaar wel veertig tot vijftig broedende kieviten op de weides bij de Hofstad in Schijndel. Oud-voorzitter van de Weidevogelbeschermingsgroep Schijndel Nan Visser mijmert nog wel eens over die periode van 25 jaar geleden, toen de eerste vrijwilligers in Schijndel begonnen met het beschermen van weidevogels.

Nan Vissers, Weidevogelbeschermingsgroep Schijndel

Visser: ,,25 jaar geleden zag je alleen al op de Hofstad wel een stuk of vijftig van die witte borsten van de kievit boven het groen uitsteken. Hun zwarte kuifjes fier in de wind wapperen. Maar ga je nu in het voorjaar kijken, dan moet je moeite doen om de duikelende kievit in het Schijndelse landschap te vinden. De aantallen boeren elk jaar achteruit. Terwijl het met de wulp en scholekster redelijk stabiel blijft.”

Samen met andere groepen in Meierijstad

Nu de Weidevogelbeschermingsgroep 25 jaar bestaat heeft Visser inmiddels het voorzitterschap aan Bert de Kleijn overgelaten, terwijl hij zelf nog steeds actief blijft. De Kleijn en Visser denken dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de bescherming van weidevogels. En daarover wordt ook binnen Meierijstad, waar ook de beschermingsgroepen van Jekschot, Boerdonk en Sint-Oedenrode toe horen in de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad, al flink nagedacht.

Meer contact met boeren

,,We willen veel meer contacten met de boeren onderhouden. Gesprekken aan de keukentafel voeren, om te weten welke teeltplannen ze elk jaar hebben. Dan kunnen we daar de bescherming van weidvogels veel beter op afstemmen”, aldus Vissers. Hij noemt een klein voorbeeld: ,,Met veel moeite zetten we legsels en nestjes af. De boer weet ervan. Maar dan komt een loonwerker die van niets weet: legsels verloren.”

Stroom rond de nestjes

Nu gebruiken de vrijwilligers in Schijndel kleine voorzieningen om nestjes te beschermen tegen rovers (predators) als de vos, das, hermelijn en egel. ,,Met stroomdraadjes, zonnepaneeltje en stokjes rond het nest. We zouden veel meer naar grotere afzettingen willen, om zo een heel perceel te beveiligen. Daar hebben we de hulp van de boer hard bij nodig.”

De scholekster. © Domien van der Meijden

De inzet van een warmtecamera op een drone kan ook uitkomst bieden. ,,Zo hoeven we dan niet meer op het land te komen om nestjes te zoeken van de wulp, kievit en grutto of scholekster. Je kan die gegevens koppelen aan GPS-systemen in nieuwe traktoren van de boer. Dan weet hij ook waar de nestjes liggen en kunnen ze er omheen werken met hun landbouwmachines.”

De wulp. © Domien van der Meijden

Percelen van boeren voorzien van bloemrijke akkerranden zou ook meer kunnen gebeuren. ,,Veel weidevogels kunnen in die randen goed overleven. Nu zijn de percelen vaak groot. En als de vogels dorst hebben, kunnen ze de weg naar die akkerranden met sloten niet eens afleggen. Ze sterven van de dorst midden op grote landerijen. Dan moet je boeren kunnen compenseren en daarvoor subsidies aanbieden. Daar willen we meer op gaan inzetten.”

Speciaal project voor vogels op boerenerf

De Schijndelse groep vrijwilligers zet zich tegenwoordig ook in voor vogels op boerenerven. ,,Brabants Landschap helpt ons met dit project Erven Plus. Nestkastjes voor de boerenzwaluw, huismus en andere vogels op het boerenerf. Dat is succesvol. We hebben zelfs oude telefoonpalen met draden teruggebracht in het landschap. Ideale rustplaatsen voor de zwaluw. Het helpt allemaal vogels te laten overleven in een klimaat dat door de droogte en hitte steeds moeilijker wordt. En dan hebben we het nog niet eens over alle plannen voor weides vol zonnepanelen. We houden ons hart vast wat dat voor gevolgen heeft voor de weidevogels en vogels op het boerenerf.”