DEN DUNGEN - Vijftig jaar getrouwd zijn is anno 2020 niet meer zo bijzonder. Drie gouden paren in dezelfde straat wel. Die óók nog eens alle drie al vijftig jaar buren zijn. In een gemoedelijk straatje midden in Den Dungen. Wat is hun geheim?

,,Een trouw blokske is het hier." Jeanne van de Westelaken (73) uit Den Dungen is vijftig jaar getrouwd met ‘haar’ Jan (75) en hun buren aan weerszijden vierden ook net hun diamanten huwelijk.

En allemaal wonen ze daar een halve eeuw. Het echtpaar Van de Westelaken woont op nummer 18 en was deze maand op de 18de vijftig jaar getrouwd. Op nummer 16 wonen Günter en Corry Reischmann, die op 16 juli vijftig jaar in de echt verbonden waren. Alleen bij Ad en Mariet van Heijnsbergen kloppen de getallen niet.

Geven en nemen

Het geheim van zo'n lang huwelijk? Geven en nemen, niet aan de leiband lopen, elkaar accepteren. ,,Maar over belangrijke dingen moet je het wel eens zijn", vindt Corry (75). Hoe het zit met ruziemaken? Zeker, hoort er absoluut bij. ,,Als een stel zegt dat ze nooit ruziemaken, dan liegen ze dat ze barsten", vindt Corry.

Onderdanige vrouwen?

Jeanne maar daarom lachen. ,,Gelukkig zijn deze huizen solide gebouwd, ze zijn uit 1969, dus je hoort elkaar niet." Ze denkt terug aan haar trouwdag. ,,In de kerk werd gezegd dat een vrouw onderdanig moet zijn aan de man, en dat wilde ik natuurlijk niet. Ik heb tegen de kapelaan gezegd dat ik dán geen 'ja' zou zeggen. De pastoor had dat niet meegekregen, maar vroeg zich hardop af of onderdanigheid wel op de bruid van toepassing was. De kapelaan gierde het uit."

Met een brede lach: ,,Het is allemaal goedgekomen. Jan heeft zich goed aangepast en houdt het al vijftig jaar vol." Ook Corry gaf zich niet zonder slag of stoot gewonnen op de trouwdag. ,,Ik wilde op alle officiële documenten met mijn eigen achternaam genoemd worden.”

Ziektes en verlies van banen

Tegenslagen kenden ze ook allemaal. Ziekte. Verlies van banen. ,,We komen bijna niet bij elkaar over de vloer, maar we helpen elkaar als het nodig is," vertelt Jan. ,,Echt heel fijn." En was het bij iedereen liefde op eerste gezicht? ,,Nee, hoor, ik zag het eerst niet zitten", biecht Mariet (73) op, wat bij echtgenoot Ad (73) een tevreden 'De aanhouder wint' ontlokt.

Meteen raak

Ook Jeanne en Jan vielen niet meteen voor elkaar. ,,We kennen elkaar van een schoolfeestje", vertelt Jeanne. ,,Jan zag mij niet zitten, maar na een tijd is hij er toch in getrapt." Alleen bij Corry en Günter (71) sprong de vonk meteen over. ,,We ontmoetten elkaar in een dancing in Den Bosch: De Boortoren", legt Corry uit. Günter knikt. ,,Het was meteen raak. Maar ik zocht ook een woning”, zegt hij met een knipoog.