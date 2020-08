Ze loopt over de stenen verhoging voor de Oude Toren in Haaren. ,,Hier treden we begin zomer altijd op tijdens het afsluitende concert van het koorseizoen. Vocalis Open Air." Een brede armzwaai over het terrein. ,,Iedereen is dan welkom en neemt zijn eigen stoeltje mee. Jammer dat 't dit jaar niet kan."

Zingen

Regina Schoenmakers is secretaris van Zanggroep Vocalis en heeft het druk - ook al gaan zingen en corona niet samen. Gelukkig zijn ze inventief bij Vocalis. ,,Onze dirigent stuurt ons bladmuziek en midi-bestanden." Regina tikt een midi-file (een soort muziekbestand, red.) aan op haar telefoon en dan klinkt What about us van Pink over het grasveld.

,,Op de tonen die je nu hoort, kan een alt zingen. Ik krijg een andere midi-file, want ik ben sopraan. Je maakt er een opname van en die stuur je naar de dirigent. Zij geeft tips." Instuderen maar en dan wordt alles samengevoegd. Alleen niet zo gezellig. ,,Gelukkig zijn we van plan om onder bepaalde voorwaarden weer samen te repeteren. In kleine groepjes, buiten."

Quote Elk vrij moment van de dag studeer ik. Ook als ik de hond uitlaat. Hij kent alle liedjes Regina Schoenmakers

Persconferentie

In het begin van de coronacrisis hielden voorzitter Eric Houdijk en Regina een persconferentie. ,,We wilden iets doen. Ik was 'gebarentolk Irma'. Kan ik natuurlijk helemaal niet." Terwijl ze zit te lachen, arriveert Eric per fiets. ,,Regina en ik steken altijd op een leuke manier de draak met elkaar tijdens ledenvergaderingen. Vocalis is echt een warm bad."

Regina zit ook in de medezeggenschapsraad van bassischool de Klim-op en is actief voor diverse commissies van atletiekvereniging Taxandria in Oisterwijk. Plus docent op Avans. ,,Als iemand iets vraagt, zeg ik eigenlijk nooit nee. Fijn om iets te kunnen betekenen. Ach, en als je eenmaal in het ritme zit, maakt 't niet zoveel uit."

Vocalis geeft haar veel ontspanning. ,,Elk vrij moment van de dag studeer ik. Ook als ik de hond uitlaat. Hij kent alle liedjes." Ze grijnst. ,,Mijn kinderen roepen soms: mám, niet wéér dat nummer! Dat zing je de héle dag!" Even later slaat de klok van de Oude Toren. ,,Als hij tijdens Vocalis Open Air klept, zingen we gewoon door!"