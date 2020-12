‘Als ik bij Ramona ben geweest, moet ik tien dagen in quarantaine: ondoenlijk’

Geliefde ‘doppenka­pe­laan’ moet in Eindhoven aan de slag en verlaat Sint-Michiels­ges­tel

30 november DEN DUNGEN/SINT-MICHIELSGESTEL - ,,Ik ga jullie ontzettend missen. Dat weet ik nu al”, zegt kapelaan Pieter Zimmermann. De kapelaan ging in 2016 aan de slag in Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Maar nu is hij door de bisschop gevraagd om in Eindhoven aan de slag te gaan.