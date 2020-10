Als je als boer ‘oud gif’ in de kast hebt staan en niet weet wat je ermee moet

Het is waarschijnlijk de allerlaatste actie die het Centrum voor Landbouw en Milieu in het kader van ‘Schoon water voor Brabant’ doet met ‘Bezem door de middelenkast.’ Want volgens Dirk Keuper van het CLM stopt de nationale regeling van de bestrijdingsmiddelensector die voor de inzameling betaald aan het einde van dit jaar. ,,En ze hebben nog geen opvolger bedacht. Nu kunnen agrariërs binnen de actie nog bij de milieustraat terecht, omdat de sector de afvoer betaalt, maar vanaf 1 januari houdt dat op.”

Veilig afvoeren zonder grondwater te vervuilen

Keuper vertelt hoe het in zijn werk gaat met ‘Bezem door de middelenkast.’ ,,De verouderde middelen worden veilig afgevoerd en kunnen daardoor niet het grondwater vervuilen. Agrariërs die willen meedoen, moeten zich vóór 1 november aanmelden via de website www.bezemdoordemiddelenkast.nl.”

Bezoek van adviseur

Telers die zich opgeven maar hun af te voeren spullen nog niet hebben weggebracht, ontlopen daarmee een boete als ze bezoek krijgen van controleurs van NVWA, RUD of het waterschap. Keuper: ,,Ik heb niet de indruk dat agrariërs de spullen illegaal lozen. Bij gebruik kan het gewoon in het grondwater komen. Maar vaak gebruiken ze het niet meer en staat het in een kast te verstoffen.”

Welke middelen zijn toegelaten?

Hij vervolgt: ,,Veel boeren weten niet wat ze ermee moeten. Als ze zich voor de actie aanmelden, krijgen ze bezoek van een adviseur van hun eigen gewasbeschermingsmiddelenhandel. Dus iemand die ze kennen. Die heeft van ons een actueel bestand ontvangen van de middelen welke wel en welke niet zijn toegelaten.”

Beleid verandert vaak

Soms zijn bestrijdingsmiddelen die vandaag gebruikt worden bij wijze van spreken morgen ineens verboden. ,,Vergis je niet, dat toelatingsbeleid verandert per maand. Het is voor agrariërs écht niet bij te houden. Vaak zorgt ook de publieke opinie voor onduidelijkheid.”

Glyfosaat

Neem een middel als glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel dat veelal onder de naam Roundup in de handel is. ,,Iedereen kent het doordat velden na gebruik oranje kleuren. Formeel mag het door particulieren en agrariërs nog steeds gebruikt worden. Wèl zijn er al overheidsinstanties die het op hun terreinen niet meer willen. Ik vraag me af: waarom zou je dat gebruiken als je daarna toch gaat ploegen? Maar officieel is het dus nog niet verboden.”

450 agrariërs

Volgens Keuper loopt de actie al een aantal jaren. ,,In het voorjaar hebben in Zuidoost-Brabant 27 gemeenten met in totaal 450 agrariërs deelgenomen. En nu is Noordwest- en Centraal Brabant aan de beurt”

Actie loopt nog

De exacte opbrengst in Zuidoost-Brabant is nog niet bekend. Maar de ervaring in andere gebieden leert dat het vaak om honderden kilo’s gaat. In Limburg werd twee jaar geleden ruim achttienduizend kilo ingeleverd. Keuper meldt dat in dit deel van Brabant er al een kleine 400 agrariërs meedoen met ‘Bezem door de middelenkast’. ,,De actie is nog niet afgelopen. We hopen en verwachten dat we uitkomen op een deelname van 700 boeren.”