,,Als slager weet je pas achteraf of het vlees lekker was, bij een ijsje weet je het meteen”

HET ROOI VANSINT-OEDENRODE - Hij schept de vitrinebak vol met amarena-ijs. ,,Dit ijs is nu erg populair.” Ad van Kasteren van de Rooise ijssalon Puur 48 – ,,Ik ben in 1948 geboren, vandaar de naam” – gooide het roer in 2015 om. ,,Ik was eerst slager. Toen ik stopte, heb ik de ruimte verhuurd aan iemand die een ijssalon runde. Na zijn vertrek was het moeilijk om iemand anders te vinden. Het begon erg te kriebelen om weer zelf te gaan ondernemen. Dat is dus deze ijssalon geworden.”

Quote Blije kinderge­zich­ten geven mij enorm veel voldoening Ad van Kasteren ,,In die tijd zeiden de mensen: Kom, we gaan een ijsje eten bij de slager”, aldus Van Kasteren lachend. Hij leerde het ambacht van een meester-ijsbereider. ,,Mensen komen vaak even in de keuken kijken als ik ijs aan het maken ben. Dan stellen ze allerlei vragen. Laatst kwam er een jongetje van vier jaar binnen. Hij wilde weten hoe ik smurfenijs maak. Meestal zeg ik dat ik het van smurfen maak, maar hij vroeg door. Slim jochie.”

Opa Ad

En wat vindt Van Kasteren het allermooist? ,,Blije kindergezichten, dat geeft me enorm veel voldoening. Ze noemen me wel opa Ad, leuk hè? Het is hier echt een sociaal trefpunt.” Hij vult nog een bak met ijs. ,,De mensen beleven hier hun geluksmomentje. Hier is nooit iemand chagrijnig en er wordt ook niet voorgedrongen. Als slager hoor je pas achteraf dat ze het vlees lekker vonden. Met ijsjes weet je het meteen.”

Bolletjes van ijsboomstammen

Door de klimaatverandering ontstaan er soms bijzondere situaties: in februari werd het buiten twintig graden. De ijsjes vlogen over de toonbank. ,,De mensen stonden in een lange rij buiten te wachten”, zegt Ad. ,,Op gegeven moment was het ijs op. Toen hebben we de bolletjes uit ijsboomstammetjes gehaald. Die deden we dan in de ijshoorntjes. Aan het eind van de dag hadden we helemaal niets meer. Ja, soms is het lastig plannen vanwege het weer.”

In de salon valt de hoek met delicatessen op. ,,Mijn partner Berdien is cateraar. Toen de coronacrisis uitbrak, kwam haar bedrijf grotendeels stil te liggen. Ze ging hier helpen. Nu is ook haar bedrijf hier gevestigd.” Hoe ziet Van Kasteren de toekomst? ,,Ik ga ermee door zolang ik kan.” Waarop zijn partner grinnikt: ,,Ad is echt gezelliger als hij kan ondernemen!”

Brabantse gemoedelijkheid

,,Sint-Oedenrode is groot genoeg en niet te groot”, vervolgt Van Kasteren. ,,Alle faciliteiten zijn hier, ook goede voorzieningen voor ouderen. Er is hier nog Brabantse gemoedelijkheid. Ook de omgeving is erg mooi; je loopt een paar honderd meter en je zit midden in het groen. En dan die Dommel. De rivier meandert zo mooi door ons dorp hè.”