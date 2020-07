‘Altijd rechtsaf gaan, anders zit je zo in Den Bosch’

EN ROUTEBOXTEL - Het coronavirus zet een dikke streep door veel vakantieplannen en evenementen. Hoe vermaken we ons nu? En route in onze eigen regio. Deze week: al kanoënd door Boxtel.

,,Je voet midden op het bankje zetten en dan meteen gaan zitten." De instructies van Leon van der Eerden (59), voorzitter van kanovereniging De Pagaai, zijn helder. Van april tot en met oktober is hij ieder weekend rondom het verblijf van zijn club te vinden, gelegen aan de Voetboog, direct aan de Dommel.

Samen met andere vrijwilligers instrueert hij de vele duo's en groepen die het beroemde 'Rondje Boxtel' komen kanoën. Vandaag heeft de 'jeugd onder 14, team 1' van voetbalvereniging ODC hun jaarlijkse uitje. Een hele klucht pubers (en één stoer meisje) gaat vol bravoure te water. ,,Het is best zwaar hoor, met z'n tweeën in een boot", roept Van der Eerden ze nog toe. "Geeft niks, wij zijn sterk", klinkt het terug vanaf het water.

Stroomversnelling

'Rondje Boxtel' is een kanotocht van negen kilometer over het Boxtelse deel van de Dommel. Vanaf De Pagaai gaat de route richting het Afwateringskanaal. ,,Een kaarsrecht en breed stuk, dus fijn om er even in te komen", aldus Van der Eerden. ,,Het is belangrijk om altijd rechtsaf te gaan, anders zit je zo in Den Bosch."

Daarna gaat de route onder de houten brug bij Kasteren door en even later onder de brug over de Eindhovenseweg. Vervolgens vaart iedere kano dwars door het centrum van Boxtel, waar zich een spectaculaire attractie bevindt: de met 33 meter langste kanogoot van Nederland, die voor een stevige stroomversnelling zorgt. ,,Handen en peddels binnenboord houden, beton is hard", aldus de instructies vooraf.

Oerkoeien

De route is een feest voor vogelliefhebbers. Eenden, zwanen en meerkoeten zwemmen langs de boot en ter hoogte van Waterschap De Dommel staan er soms oerkoeien in het water. Van der Eerden: ,,De meeste boten zijn zo'n 2,5 uur onderweg. De dag erna voel je wel dat je spieren hebt aangesproken die je anders nooit gebruikt."

