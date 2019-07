Amateurclubs uit gemeente Sint-Michielsgestel zijn blij: ‘Deze indeling is voor ons precies in de roos’

Dat werd duidelijk toen de KNVB gisteren de competitie-indeling bekendmaakte. Er zitten voor de Gestelse clubs wat verre uitduels tussen in de derde klasse B, maar de drie voorzitters zijn toch vooral enthousiast. ,,Voor ons is deze indeling een schot in de roos", stelt Den Dungen-voorzitter Mari van Grinsven zélfs. ,,In het verleden hebben we weleens bij de KNVB gepolst of het mogelijk was om in Zuid 2 ingedeeld te worden. Dat gebeurde hoogstzelden wel eens. Maar nu gaan we dus met drie Gestelse clubs tegelijk die kant op. Dat is bijzonder."