Amateurclubs zijn blij: 'Deze indeling is voor ons precies in de roos'

Het is niet alleen bijzonder dat drie amateurclubs uit de gemeente Sint-Michielsgestel (BMC, Den Dungen en SCG'18) bij elkaar in de competitie zitten, maar vooral ook dat ze komend seizoen in district Zuid 2 gaan voetballen.

Dat werd duidelijk toen de KNVB gisteren de competitie-indeling bekendmaakte. Er zitten voor de Gestelse clubs wat verre uitduels tussen in de derde klasse B, maar de drie voorzitters zijn toch vooral enthousiast. ,,Voor ons is deze indeling een schot in de roos", stelt Den Dungen-voorzitter Mari van Grinsven zélfs. ,,In het verleden hebben we weleens bij de KNVB gepolst of het mogelijk was om in Zuid 2 ingedeeld te worden. Dat gebeurde hoogstzelden wel eens. Maar nu gaan we dus met drie Gestelse clubs tegelijk die kant op. Dat is bijzonder."

Verfrissend

,,Mijn eerste reactie was: 'Hé, Zuid 2", vertelt BMC-preses Martijn van Roosmalen. ,,Ik denk dat dit verfrissend kan zijn, ook voor onze supporters. Clubs als Nijnsel en Boekel Sport zijn we vroeger weleens tegengekomen, maar Excellent, Handel, Helmondia en RKPVV niet. Ik ben benieuwd naar het niveau daar." Als Van Roosmalen zelf de indeling van 3B had mogen maken, dan zou die er nog iets anders uit hebben gezien. ,,Dan zaten Zwaluw VFC en ODC er ook bij. Daar hebben we ook goede contacten mee. Maar nu is het ook al mooi. En voor onze trainer Manfred van Erp is het leuk dat we tegen Nooit Gedacht gaan spelen. Hij komt uit Geffen."

Rick Groetelaers, voorzitter van SCG'18, is blij dat naast BMC en Den Dungen ook Schijndel en Avanti in 3B zitten. ,,De grens tussen Zuid 1 en Zuid 2 ligt tussen Gestel en Schijndel. Maar dat zijn ook derby's voor ons. Spelers en supporters kijken uit naar die wedstrijden. En de clubs in het Bossche kennen we nu wel; leuk om nu ook eens de andere kant op te gaan."