Amerikaanse hockeyscouts strijken neer op sportpark Molenwijk in Boxtel

“Dit veld voelt lekker vertrouwd”, zegt Lenneke Schellekens(19) uit Boxtel terwijl ze onder andere haar technische vaardigheden etaleert. Momenteel maakt ze als spits deel uit van Dames-1 van MEP onder leiding van Stijn Koesen. “We hebben een ontzettend leuk en hecht team. Maar ja, hockeyen in Amerika in combinatie met een studie op het gebied van management of communicatie lijkt me onwijs gaaf. Een land dat me al jaren trekt.” Een jaar geleden deed Schellekens ook al een poging een zogeheten scolarship in de wacht te slepen. “Ik was toen klaar met de HAVO, maar had de domme pech dat ik een paar schoolpunten tekort kwam om speelgerechtigd te worden verklaard bij een team dat ik op het oog had. Enorm balen dat het feest niet doorging. Gelukkig zijn we weer een jaartje verder, oftewel nieuwe ronden nieuwe kansen.”

Ondraaglijke spanning

Na een pittige ochtendtraining en een paar oefenpotjes in de benen begeeft Schellekens zich vervolgens evenals de andere speelsters naar de kantine van de Boxtelse hockeyclub, in afwachting van de ‘uitslag’. De aanwezige Amerikaanse scouts -veelal trainer-coaches- hebben namelijk tijdens de showcases de kandidaten voortdurend geobserveerd, waaruit per slot van rekening voorkeuren voor één-op-één-gesprekken zijn voortgekomen. De broers Paul en Han de Koning hebben namens organisator/bemiddelaar KingsTalent alle voorkeuren richting de speelsters op een rijtje gezet. De minuten die voorafgaan aan de bekendmaking gaan gepaard met een bijna ondraaglijke spanning. “Een match kan immers leiden tot een verbintenis van meerdere jaren. Iets dat vanzelfsprekend cruciaal is voor je toekomst. Maar dit alles is ook financieel zéér interessant, aangezien een scolarship in de USA een algemene kostendekking van halve ton per jaar kan opleveren”, legt Han de Koning nog snel even toe.

Schellekens krijgt even later een ‘boterbriefje’ met daarop zeven universiteiten die in haar geïnteresseerd zijn. Met alle zeven krijgt ze in principe de kans een oriënterend gesprekje van tien minuten aan te gaan. Romée Joosten(17), voorstopper bij de A1 van Den Bosch, is baas boven baas en heeft zelfs twaalf geïnteresseerde universiteiten op haar lijstje staan. “Dat wordt moeilijk kiezen. We gaan het zien...”, aldus Joosten.