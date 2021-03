Amsterdam? Nee hoor, al deze vernielingen gebeuren in Boxtel

Zomercarna­val in Schijndel, onder voorbehoud...

10:15 SCHIJNDEL - De 43ste editie van Hartemèrt in Schijndel staat in het laatste weekeinde van augustus in het teken van Zomercarnaval. Maar alles is onder voorbehoud, want de plannen hangen volledig af van de ontwikkelingen rond het coronavirus.