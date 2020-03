Amsterdamse archeologen zoeken mee in Boxtel

Website in de lucht met verhalen over de Aa, de Dommel en andere beken

10:56 VEGHEL - Brabantsebeken.nl heet de website die sinds deze week in de lucht is met verhalen over het Brabantse landschap. Het is de bedoeling dat mensen uit de regio zelf hun verhalen, wandelroutes en activiteiten hierop delen, en er staan activiteiten op van de landschapstriënnale die dit jaar gehouden wordt.