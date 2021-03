Andere invulling van industrieterrein in Boxtel: tikkeltje minder ambitieus

Het etiket dat op het nieuwe bedrijventerrein Vorst B bij Lennisheuvel wordt geplakt blijft ‘duurzaam’, maar de doelstelling is, zoals dat zo mooi heet, wel verbreed door het nieuwe college van Boxtel. Het betekent dat er ook ruimte komt voor ‘gewonere’ bedrijven. Een wens die de afgelopen jaren herhaaldelijk door onder anderen plaatselijke ondernemers is geuit. En die in de gemeenteraad werd ondersteund door partijen als het CDA en ook Balans.

Garagehouders?

Geen concurrent worden van andere bedrijventerreinen

,,We gaan nog dit jaar hierover met de provincie en ook andere gemeenten in gesprek. Want Vorst B mag bijvoorbeeld geen concurrent worden voor andere bedrijventerreinen in de regio. Wij zien echter zo kort bij de rijksweg A2 en met Agrifood aan de ene kant en Brainport aan de andere mogelijkheden.” Al volgend jaar hoopt Boxtel de eerste kavels op Vorst B (totaal zo’n tien hectare) te verkopen.

Biomassaplein deel zo veel

Voor het veelbesproken biomassaplein (waar snoeihout van de gemeenten Best, Vught, Gestel en Boxtel versnipperd zou gaan worden) is in ieder geval geen plaats meer op Vorst B. ,,We gaan met de andere gemeenten op zoek naar een meer geschikte plek, eventueel buiten Boxtel. Uitgangspunt is ook dat we zelf niet ondernemen en risico dragen, maar dit aan de markt over laten.” Over het biomassaplein wordt al jaren gesproken. Wat er nu met de toegezegde provinciale subsidie van 250.000 euro gebeurt, is onduidelijk.