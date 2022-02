Andere lijsttrekker Forum voor Democratie bij verkiezingen in Meierijstad, vanwege persoonlijke redenen

Lijst Blanco stopt in Meierij­stad, in Gestel start Lijst Blanco

SINT-MICHIELSGESTEL/SINT-OEDENRODE - Lijst Blanco begon na de vorige verkiezingen in Meierijstad in de gemeenteraad. Daar stopt de partij onder aanvoering van Thijs van Zutphen nu. In Sint-Michielsgestel gaat Ramon van Asch meedoen aan de verkiezingen, waardoor er bij de buurgemeente wel een Lijst Blanco is.

4 februari