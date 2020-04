Doek valt voor Modecen­trum Theelen in Boxtel: wéér een grote lege winkel erbij

15:53 BOXTEL - Alsof Boxtel al niet genoeg leegstaande winkelpanden had. Na 143 jaar gaat de deur op slot van modezaak Frans Theelen in het centrum van Boxtel. ,,Wij met ons team zijn er helaas en tot onze spijt én met pijn in ons hart na 143 jaar niet in geslaagd onze Modecentra voort te zetten”, zeggen Ria en Pieter Theelen op Facebook.