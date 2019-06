Anders? 1 Ander, doe even normaal

Ik kan bijna niet geloven dat het bericht over deze menselijke kijkdoos serieus is. Het multiculti Schijndelse festival, dat staat voor diversiteit en saamhorigheid, benadrukt met deze actie juist dat deze mensen anders zijn. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, ook van Bibliotheek Meierijstad die deze meet & greet mogelijk maakt, maar hiermee slaan ze de plank finaal mis. Het is net als met dat aapje in de kooi op de kermis. Of de Gay Pride, waarmee je alle stereotypen juist bevestigt en de aandacht legt op het ‘anders zijn’. We zetten toch ook geen doorsnee Jan de Vries op een podium, zodat we kunnen vragen hoe het is om dag in dag uit als ambtenaar te werken, om 18.00 uur aan de piepers te zitten, getrouwd te zijn met Els, twee kinderen te hebben en op zondag op de koffie te gaan bij je schoonouders?