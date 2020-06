Angst voor Bossche windturbines blijft

Mountainbi­kers duiken sinds corona massaal op in de natuur: ‘Er zijn regels waar je je aan dient te houden’

19 juni WIJBOSCH/UDEN/OSS - Meerdere mountainbikers zijn de afgelopen weken in het Wijboschbroek in Wijbosch op de bon geslingerd omdat zij zich op plekken of paden begaven waar het niet is toegestaan te fietsen. ,,Het ging vooral om mensen die net zijn begonnen met fietsen", zegt boswachter Mirjam Wouters. ,,Vaak wisten zij niet dat ze in overtreding waren."