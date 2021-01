Annemiek (73) wil Knarrenhof voor ouderen in Gestel, maar vindt geen gehoor

Een ouderwets hofje voor krasse knarren. Maar ook voor jongere bewoners, die ouderen een helpende hand willen toesteken. Dat is het idee achter een Knarrenhof, dat hier en daar in het land verrijst. Annemiek van Rooij (73) uit Gemonde probeert zo'n Knarrenhof al twee jaar van de grond te tillen in de gemeente Sint-Michielsgestel, maar ze heeft het idee dat ze nog geen stap verder is. Daarom schreef ze onlangs een brief aan de gemeenteraad. ,,Het is iets heel nieuws, iets vernieuwends. Daarom vraag ik de politiek om voorbij de horizon te kijken.”