Annie (80) uit Schijndel moet haar woning uit. En ze is niet de enige

Het was maandag rond de middag. ,,Een van de andere bewoners belde mij. Of ik de brief van Woonmeij al had ontvangen?” Nee, dat had Annie Batens nog niet. In de bewuste brief van de woningcorporatie stond een harde boodschap: ze moet binnen anderhalf jaar haar huurwoning in het seniorencomplex De Hoogakkers aan de Julianastraat verlaten. Een van de twee delen van de Hoogakkers krijgt een zorgbestemming.