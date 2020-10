Anonieme doden in Haaren hebben een nieuwe rustplaats gevonden op begraafplaats

Cuypersge­noot­schap wil met Gestel praten over sloop Blauwe Scholk

25 september DEN DUNGEN - De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, spreekt in een brief haar zorgen uit over de voorgenomen sloop van De Blauwe Scholk, de vroegere Mariaschool in Den Dungen.