Anton Kristen, oprichter van kaarsenfabriek Bolsius overleden: ‘Van enorme invloed en waarde geweest’

Gewonde bij explosie in oud bedrijfs­pand Boxtel

BOXTEL - In de kelder van een oud bedrijfspand aan de Prins Bernhardstraat in Boxtel heeft maandagochtend een explosie plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Er zijn veel hulpdiensten en toeschouwers aanwezig. De brandweer was een tijd lang bezig de kelder te luchten, omdat niet zeker is of de explosieve stof nog aanwezig was.

25 april