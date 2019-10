Antoon Buiting: Mensen met een beperking in Meierijstad moeten kunnen meedoen. Punt

Het dorp van Steven Woudstra... ‘Schijndel ideale bruid voor Meierij­stad’

12:03 Attentiestenen? Dat zijn mooie donkere stenen met daarop een fraaie foto van een (meestal) verdwenen pand plus een informatief tekstje. Een initiatief van architect Steven Woudstra (52). ,,Met deze stenen - er liggen dertig in Schijndel - wil ik de jeugd erop attent maken dat ze voorzichtig moet zijn met het erfgoed. In de jaren zeventig is veel verloren gegaan. Zoals de villa's van Jansen de Wit en van Bolsius. De attentiestenen liggen in diverse gemeentes. Sinds dit jaar ook in Utrecht en Uden. En zelfs in België." Ook in zijn andere ideeën is architect Steven Woudstra origineel; onder meer met religieus erfgoed in zijn portefeuille. ,,Kloosters, pastorieën en kerken. Omgebouwd tot zorgcentrum of tot appartementen. Of tot werkplek, zoals mijn architectenbureau in het Hervormde Kerkje."