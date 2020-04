Apparatuur uit Wuhan gaat luchtkwaliteit in Boxtel meten: ‘Had al eerder moeten gebeuren’

Boxtel doet mee aan een project rond Eindhoven Airport dat de kwaliteit van de lucht in kaart moet brengen en later ook de mate van geluidhinder gaat registreren. Daarvoor zullen in het gebied een groot aantal meetpalen worden geplaatst. Wanneer die daadwerkelijk kunnen worden neergezet is nog onduidelijk.

Ze zijn namelijk besteld bij een bedrijf in het Chinese Wuhan, dat dezer dagen om andere redenen bekendheid verwierf. De fabriek heeft dan ook vele weken stilgelegen vanwege de coronacrisis. Bedoeling is voorlopig toch dat de meetpalen dit jaar worden geïnstalleerd.

Het gemeentebestuur van Boxtel besloot enige jaren geleden te gaan deelnemen aan de discussie in Eindhoven en de randgemeenten over de gevolgen van de almaar groeiende vluchtbewegingen (ruim 40.000 in 2019) vanaf Eindhoven. Dat gebeurde naar aanleiding van klachten daarover van met name inwoners van de wijk Oost.

Boxtelaar Ruud van Nooijen kaartte het probleem al eerder aan. En ook de SP noteerde tijdens de buurtenquêtes van de partij regelmatig opmerkingen van bewoners van Oost over geluidhinder. Probleem is volgens Van Nooijen ook de fijnstof (veroorzaakt door verbranding van kerosine) die neerkomt in de wijk. Volgens hem vergelijkbaar met asbest. Van Nooijen vindt het meetproject een goede zaak. ,,Maar het had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren."

Het nieuwe regionale meetnet zal uiteindelijk moeten gaan bijdragen aan verbeteren van de luchtkwaliteit en verminderen van de geluidsbelasting. ,,En niet alleen om te komen tot nieuwe afspraken voor Eindhoven Airport, de gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere ontwikkelingen in de gemeente", aldus het college. Met name de GGD is geïnteresseerd in waar de luchtkwaliteit van invloed is op de gezondheid van mensen en welke maatregelen daartegen zijn te nemen.

