Apparatuur voor hennepkweek in beslag genomen bij woning in Boxtel

Het blijft wachten op de Boodschap­pen­Plus­Bus in Sint-Michiels­ges­tel

11:01 SINT-MICHIELSGESTEL - Het blijft wachten op de bus, de BoodschappenPlusBus in Sint-Michielsgestel. Al op 7 december had Welzijnsinstelling BINT de bus haar eerste rit willen laten rijden voor de minder mobiele inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,Die datum moesten we uitstellen”, aldus Paul van den Brand, sociaal werker bij BINT, ,,want de bus kwam maar niet.”