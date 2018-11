Appartementwoning in Schijndel vat vlam, niemand raakt gewond

Minister: ‘1.200 gestikte Haarense varkens een tragisch incident’

13:55 HAAREN/DEN HAAG - Een tragisch incident, zo noemt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de sterfte op 18 juli van 1.200 varkens in een stal aan de Kovelsweg in Haaren. ‘De verstikkingsdood van dieren is afschuwelijk en moet voorkomen worden', aldus de minister. Veehouders moeten daarvoor zelf de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Ze gaat hierover in overleg met de varkenssector.