‘Applaus’ voor 250 woningen in Schijndel, toch is het geen gelopen race

Heem van Selis Boxtel was al in ijzertijd bewoond

19:06 BOXTEL - Archeologen van BAAC uit Den Bosch hebben resten gevonden uit de middeleeuwen en ijzertijd op de plaats waar woningen komen in het plan Heem van Selis in Boxtel. BAAC is op drie plaatsen in Selissen bezig met archeologisch bodemonderzoek.