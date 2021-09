Ara Rocky vloog weg in Schijndel, ‘maar ze kan helemaal niet vliegen’

Voorlopig nog geen streep door windmolens in Wilhelmina­park in Boxtel

14 september BOXTEL - Het is nog niet duidelijk of er in het Wilhelminapark in Boxtel wel of geen windmolens komen. Ruim honderd reacties op de door de gemeenteraad van Boxtel vastgestelde nota Regionale Energiestrategie leiden niet tot aanpassingen.