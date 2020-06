Archeologen lepelen middeleeuws Gestel op uit de bodem onder Emté en Brenthof

De graafmachine van firma Van de Beeten schraapt laag voor laag van de bodem, terwijl drie archeologen van ADC ArcheoProjecten de blootgelegde bodem afspeuren. Het is een spannende zoektocht naar van alles wat er in de bodem achterbleef uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Quote We vinden spoor op spoor. Dat heb je nu eenmaal in het hartje van het centrum Axel Müller, Archeoloog

,,We vinden spoor op spoor. Dat heb je nu eenmaal als je de bodem afzoekt op zo’n centrale plek in het hart van Sint-Michielsgestel. Het zou zo maar kunnen dat we in de diepere lagen, tussen anderhalve en twee meter onder het maaiveld, sporen vinden van de twaalfde of elfde eeuw na Christus. Of zelfs nog vroeger”, zegt archeoloog Axel Müller.

Oude kaarten vormen basis voor onderzoek

De archeologen graven niet zomaar. Er waren eerder al proefsleuven gegraven. Daarnaast maakten ze handig gebruik van oude erfkaarten (kadastrale minuutplannen) uit de Napoleontische tijd (rond 1820) waarop een aantal erfgrenzen van percelen zijn aangeduid. ,,We hebben dan ook heel wat paalsporen gevonden die op deze erfafscheidingen kunnen duiden. En in greppels heel wat afval zoals scherven van aardenwerk en zo. Later onderzoeken we bij het schoonmaken uit welke periode dat aardenwerk precies komt.”

Wellicht brede gracht rond kerkelijke grond

Müller wijst ook op donkere vlekken in de afgegraven bodem. ,,Deze humeuse vlek wijst mogelijk op de aanwezigheid van een brede gracht. Dat werd vroeger nogal eens gedaan rondom een kerkelijk perceel om het sacrale van het profane te scheiden. Wellicht stond deze gracht ook in directe verbinding met de Dommel. Zover zijn we echter nog niet met het afgraven. Dat zal de komende dagen duidelijk worden.”

Fundamenten van een oud gebouw of kelder.

De meest in het oog springende vondsten liggen nu op het terrein van de oude bibliotheek De Brenthof. Daar is een stenen koepel onder de aarde vandaan gekomen en een vierkante fundering met gemetselde stenen. ,,De komende dagen lepelen we onder dit koepeltje de bodem uit. We denken dat dit een waterput is geweest, gezien de constructie. Vaak zit er nogal wat afval in dat waardevolle informatie verschaft over het verleden. De vierkante fundering kan duiden op de resten van een oud gebouw of op een kelder onder een gebouw. We moeten dat nog allemaal verder onderzoeken.”

Het stenen koepeltje. Waarschijnlijk een waterput.