Archeologen op oorlogspad naar Slag om Boxtel

SCHIJNDEL/BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Amateurarcheologen of leden van erfgoedverenigingen uit Meierijstad, Boxtel en Sint-Michielsgestel kunnen hun hart ophalen. Er komt een speciale zomercursus (Summer School) die vanuit Schijndel opereert en velden intrekt om de historie van de Slag om Boxtel in de bodem terug te vinden.

De Communitiy Archaeology in Rural Environments (CARE) zet de zomercursus op poten met als uitvalsbasis de Schaapskooi in Schijndel. Grote roerganger daarbij is archeoloog Johan Verspay, senior onderzoeker CARE Universiteit van Amsterdam. Hij heeft in talrijke dorpen in het Groene Woud in voorgaande jaren al met allerlei inwoners de spa ter hand genomen en heeft zo gemeenschapsarcheologie tot stand gebracht.

Quote Ook wij wilden weer graag de draad oppakken met onze archeolo­gie­pro­jec­ten Johan Verspay, Archeoloog

,,De boel kwam door corona natuurlijk stil te liggen. Maar nu kunnen we toch weer wat gaan doen", meldt Verspay. ,,Want ook wij hadden wel weer behoefte om de draad op te pakken. Daarom hebben we voor de zomervakantie een speciaal project in elkaar gestoken. Een project met een centraal thema: de Slag om Boxtel. Daarbij kunnen we een speciale veldcursus geven aan liefhebbers. Denk aan amateurarcheologen, aan mensen vaan heemkundekringen of hobbyisten die graag met een metaaldetector door de maïsvelden of weilanden struinen en op zoek zijn naar historische vondsten.”

Alle technieken

Volgens Verspay komen allerlei technieken in de cursus aan bod. ,,Van vooronderzoek tot veldverkenningen, het uitwerken van de bevindingen, het conserveren van vondsten en het delen van resultaten met anderen. Door de verschillende onderdelen kunnen mensen meedoen aan de hele Summer School of alleen een onderdeeltje doen.”

Slag om Boxtel 1794

CARE heeft gekozen voor de Slag om Boxtel in 1794. ,,In dat jaar trok de Franse veldheer Jean-Charles Pichegru, gesteund door Bataafse patriotten, met zijn leger de Nederlanden binnen. Geallieerde troepen uit Groot-Brittannië, Hannover en Hesse hebben geprobeerd de oprukkende Republikeinen tegen te houden aan De Dommel. Verschillende bruggen en overgangen werden bezet. Op 14 en 15 september 1794 kwam het tot oorlogshandelingen. De Fransen dreven de geallieerden terug. Zo werd de Bataafse Republiek uitgeroepen en werden de Nederlanden een vazalstaat van de Franse Republiek.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De kaart waar het zich afspeelde in 1794. © Domien van der Meijden

Paneel

Aan de Schrijvershoef in het buitengebied van Schijndel staat sinds enige tijd een speciaal paneel met de uitleg over de Slag om Boxtel. De strijd zou zich veel meer op Schijndels grondgebied en de Bodem van Elde hebben afgespeeld dan tot nu toe werd gedacht. Zo is de Slag om Boxtel weer wat meer in de belangstelling komen staan. Verspay: ,,bij eerdere opgravingen in Liempde en Kasteren zijn we inderdaad voorwerpen uit de Franse tijd tegengekomen. De verwachting is dat dat ook op andere plekken zo is.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Uitleg over de Slag bij Boxtel aan de Schrijvershoef in Schijndel. © Domien van der Meijden

Schaapskooi

De Summer School is bedoeld voor erfgoedverenigingen uit Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Boxtel. Verspay: ,,De Schaapskooi in Schijndel is van 26 juli tot 6 augustus onze uitvalsbasis. Hier verzorgen we lezingen, praktische workshops en van hieruit bezoeken we relevante terreinen voor proefboringen, metaaldetectie-onderzoek en ander (veld)werk.”