‘Archeologisch monument dreigt verloren te gaan’

ESCH - Esch dreigt een archeologisch monument te verliezen. En dat voor de bouw van zes ‘enorme’ woningen waaraan in het dorp totaal geen behoefte is. Dorpsbewoners worden via Het Esseblad opgeroepen in verzet te komen.

Het plan dateert al van jaren geleden. Ontwikkelen van het gebied De Ruiting in Esch, schakel tussen de Essche Stroom en het Helvoirts Broek. Via landschapsontwikkeling en ruimte voor recreatie en dat mede betaalbaar maken door de bouw in het buitengebied van zes zogenoemde ruimte-voor-ruimtewoningen.

Haaren gaf er in 2015 z’n goedkeuring aan, Boxtel gaat het deels uitvoeren. Want nu ligt het definitieve plan op tafel voor de woningen, in een later stadium volgt de natuurontwikkeling.

Massaal verzet

Het is tegen het zere been van een aantal Esschenaren dat dorpsbewoners in Het Esseblad oproept massaal in verzet te komen tegen het plan. Want: ,,De bouwplek is een archeologisch monument uit de Romeinse periode dat zo voor eeuwig verloren dreigt te gaan. En dat voor woningen waaraan in Esch geen behoefte is. Huizen voor starters en senioren moeten er komen, geen dure villa’s, die waarschijnlijk door mensen van ver buiten het dorp gekocht gaan worden.”

Een deel van het gebied, zo’n 2000 van de 24.000 vierkante meter, is in 2019 archeologisch onderzocht. ,,Dat heeft bewoningsresten uit vermoedelijk de Romeinse tijd opgeleverd, die wijzen op een nederzetting uit die periode. Vanwege de grote waarde is verder onderzoek nodig. Dit onwenselijke plan zorgt voor verstoring door woningbouw, aanleg van een weg en aanplant van een grasland. Laat het achterwege”, aldus de verontruste Esschenaren.

Quote Dit onwenselij­ke plan zorgt voor verstoring door woningbouw, aanleg van een weg en aanplant van een grasland. Laat het achterwege Esschenaren

Opvallend is dat de oproep in Het Esseblad begint met de tekst ‘Esch, let op uw saeck’. Eind vorig jaar speelde een vergelijkbare zaak. Christien van Schijndel, destijds raadslid in Haaren, riep toen met dezelfde aanhef op tot verzet in Esch tegen de bouw van vier grote huizen aan de Postelstraat.

Schriftelijke vragen

Eveneens met als argument dat het dorp niet op dure villa’s zit te wachten. Van Schijndel, inmiddels raadslid in Boxtel namens Combinatie95, laat weten op de hoogte te zijn van de reuring, maar dit keer niet de initiatiefnemer voor de oproep in het dorpsblad te zijn.

Wel heeft haar partij Combinatie95 inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld over de plannen aan De Ruiting. Met als slotvraag of onder meer de archeologische waarde van de beoogde bouwplaats wellicht tot een andere afweging van het college kan leiden.