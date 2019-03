Archieven Heemkunde weg uit vochtige Liempdse kelder van oude raadhuis

De kelder in het oude raadhuis in Liempde is leeg gehaald. Archiefstukken van de Heemkunde Boxtel lagen daar vanaf ongeveer 2000 opgeslagen. ,,Maar toegankelijk was het er niet. Hier in ‘t Hofje, waar we met de Heemkamer zijn neergestreken, is er wel een ontvangstruimte en kunnen mensen stukken inkijken”, zegt Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel.