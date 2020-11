ARK versterkt natuur Geelders aan de Schijndelse kant en maakt ecologische zone richting Eldebroek

SCHIJNDEL - ARK Natuurontwikkeling heeft elf hectare grond in bezit gekregen aan de Hooge Beek, aan de Schijndelse kant van het natte natuurgebied De Geelders. Zo ontstaat er straks een natuurverbinding met het Eldebroek in Schijndel.

ARK Natuurontwikkeling heeft zaken gedaan met de Fundatie Verhagen in Schijndel. Door kavels te ruilen krijgt ARK grond in handen om de natuur beter te bedienen aan de rand van de natte natuurparel De Geelders. De agrariër die gronden van de Fundatie Verhagen pachtte, krijgt nu ook betere landbouwgrond in bezit. Zo snijdt het mes aan twee kanten, vinden alle partijen.

Grote ecologische waarde

De elf hectare die ARK in bezit heeft gekregen liggen aan de Hooge Beek. ARK wil hier de samenhang van bestaande bossen en natuurgebieden herstellen, versterken en uitbreiden. De Hooge Beek ligt tussen de Oostelijke Geelders en het Eldebroek en is een laaggelegen lap grond. Zeker omdat door dit gebied ook de Beeksche waterloop stroomt, heeft dit gebied in potentie grote ecologische waarde.

De nieuwe aankoop van ARK is vele jaren in gebruik geweest als landbouwgrond. De akkerbouwer pachtte de grond van Fundatie Verhagen. Deze stille stichting beheert de bezittingen, waaronder deze grond, van voormalig burgemeester van Schijndel Peter Arnoldus Verhagen. Net voor zijn overlijden in 1905 bracht deze burgemeester zijn bezittingen onder in een fundatie. ,,Dan konden er goede dingen mee gedaan worden in de toekomst op sociaal en agrarisch vlak”, zo meende de burgemeester.

Bedrijfsvoering voortzetten

Ger van den Oetelaar van ARK: ,,Kavelruil doen we wel vaker. Zo kunnen we én de natuur versterken maar ook de landbouwstructuur in het Groene Woud verbeteren. Als we grond op het oog hebben voor natuurverbetering, proberen we eerst kwalitatief betere gronden aan te kopen. Zo kan de agrariër ook zijn bedrijfsvoering voortzetten.”

Mooi rechthoekige kavel

Mari Vermeer van de Fundatie Verhagen: ,,Het perceel dat we in ruil voor de gronden nabij de Geelders krijgen is mooi rechthoekig van kavel, ligt wat hoger in het landschap en is wat droger. Het ligt ook dichter bij de dorpsgrens van Schijndel. Hier kan het agrarisch gebruik van de pachter voor vele jaren uitstekend verder gaan.”

ARK kan met de nieuwe gronden een deel verwezenlijken van de provinciale wens om een Natuurnetwerk Brabant gestalte te geven. Zo wordt er tussen de Eldebroek en de Geelders een nieuwe ecologische verbinding gelegd.