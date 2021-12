Armworstelen is geen handje drukken: ‘Het is een blessuregevoelige sport’

Clubicoon ‘Pietje’ Brus van Avanti Schijndel is overleden

SCHIJNDEL - Clubicoon Piet Brus van voetbalvereniging Avanti’31 in Schijndel is deze week overleden. Piet Brus is 87 jaar geworden, waarvan hij maar liefst 73 jaar lid was van Avanti.

26 november